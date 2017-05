Atropellan a discapacitada de lenguaje en Nogales

NOGALES(GH)

Una adolescente con una discapacidad de lenguaje fue atropellada ayer por la mañana en el periférico Luis Donaldo Colosio y avenida Tecnológico.



El percance ocurrió ayer a las 09:35 horas, cuando reportaron a la Policía un atropellamiento ocurrido en dicho lugar.



En el lugar localizaron a una menor tirada sobre la cinta asfáltica y en el mismo sitio un sedán de la marca Ford, color gris, modelo 2005, el cual era conducido por una persona de 30 años.



El automovilista relató a la Policía que viajaba al Norte cuando de pronto cruzó la joven en una zona donde no hay línea peatonal, accionando el freno por una distancia de unos 20 metros.



Pero aún así impactó a la menor con la parte frontal del auto, haciendo que la persona cayera al suelo.



Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a la adolescente a quien trasladaron al hospital, donde era atendida de lesiones que tardan menos de quince días en sanar y no ponen en riesgo la vida.



Localizaron a la madre de la menor quien dijo que su hija era de cuidados especiales, ya que no articula bien las palabras y que en ese momento era acompañada por otra adolescente, la cual dijo que su compañera salió corriendo y no alcanzó a detenerla.



El vehículo donde viajaba la conductora fue remolcado al Corralón Municipal.