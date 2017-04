Reportan hay más contención de migrantes en el Sur

NOGALES (GH)(GH)

La baja histórica en detenciones migratorias en la frontera con México no sólo obedece al "efecto Trump" sino a una mayor contención en la frontera Sur de México.



Marla Conrad, integrante de la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF), destacó que las casas de migrantes de la zona Sur del País han reportado mayor contención en la frontera por parte de las autoridades mexicanas.



La también coordinadora de una red en la frontera Norte de albergues y grupos de ayuda a migrantes destacó que ha sido impresionante la baja en el flujo migratorio.



"Lo que está pasando que hay mucha contención en la frontera Sur, si ves números de niños no acompañados y familias también hay un bajón impresionante", expuso.



Lo que han dicho las casas de migrantes en el Sur es que hay mucha contención, expuso.



UN 64% A LA BAJA



De acuerdo a estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), tras registrar cifras superiores a los 66 mil casos, en marzo hubo únicamente 16 mil 600 indocumentados detenidos en la frontera con México.



Marzo, en comparación con el mes anterior registró 30% menos detenciones, pero al contrastarlo con marzo pero de 2016 la baja es del 64%.



Repatriaciones



La voluntaria agregó que las repatriaciones de mexicanos por Nogales han sido mínimas y dentro de los horarios regulares.



Pero que en fronteras como Tamaulipas y Baja California las casas de apoyo a migrantes reportan que autoridades estadounidenses retornan fuera de los horarios convenidos.



"Están violando convenios que tienen de repatriación que no se puede deportar a la gente después de las diez de la noche", expuso, "están repatriando a las once y media, doce de la noche".