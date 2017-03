Aplica SLRC descuento en gasolina

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Un grupo gasolinero grande de San Luis Río Colorado ya está aplicando el descuento para la zona fronteriza; en el caso de Nogales será cuestión de esperar que uno de los grupos grandes lo aplique.



Hipólito Sedano Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), indicó que en el caso de Nogales no se ha aplicado.



Destacó que en una reunión con empresarios gasolineros le comentaron que el empresario en San Luis Río Colorado aceptó las condiciones impuestas por el Gobierno federal y cedió para otorgar el descuento.



"Y los demás gasolineros lo siguieron; esperamos que los grandes de aquí hagan lo mismo para que los demás lo sigan porque no los ví con intención de continuar (en su reclamo por las condiciones para aplicar el decuento)", dijo.



El ejecutivo empresarial opinó que el Gobierno federal no tiene interés en cambiar el esquema de aplicación de este descuento.



"No hay interés, ven como un retroceso apoyar cualquier postura en cuando a los precios del combustible", consideró.



COSTOS



En Nogales, Sonora, el costo del litro de gasolina magna reportado ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) oscila entre los 16.06 y 16.24 mientras que el de la Premium entre 18.08 y 18.15.



Mientras que el diesel en 17.48 pesos por litro. Ninguno de los establecimientos ha otorgado el subsidio de 3.160 pesos que colocaría el litro en 13.02 pesos en la zona urbana.



En Nogales, Arizona se paga el galón en 2.17 dólares, que considerando un tipo de cambio de 18.65 pesos ubicaría el costo en 40.47 pesos, es decir en 10.79 por litro.