Reinician hoy clases en escuela Pestalozzi de Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

A partir de hoy martes se reanudan las clases en la Escuela Primaria Juan Enrique Pestalozzi, aseguró el coordinador regional de la Unidad de Protección Civil.



Álvaro Judas Valencia manifestó que desde el jueves pasado se informó a los directivos del plantel que podían reiniciar con las clases en las instalaciones, salvo en los dos salones dañados.



"Desde el jueves dieron la instrucción de que se podía trabajar en la escuela", confirmó, "más no en los salones afectados por los daños".



El funcionario expuso que según tiene entendido podrían dar las clases en dos turnos, pero que eso ya dependerá de las autoridades educativas, quienes definirán sobre operatividad y horarios.



Judas Valencia informó que los trabajos de reparación también iniciarán en breve, pero serán realizados durante las tardes y noches, cuando ya no haya pequeños en el plantel.



"Es por el polvo", agregó, "movimientos de materiales para que los niños estén seguros se va a trabajar ya que no estén en el plantel".