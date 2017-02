"Panchito y su Cristina" ayudan a los enfermos en la frontera

NOGALES, Sonora(GH)

La falta de recursos económicos ni las dificultades para desempeñar su vocación de servicio han impedido la labor humanitaria para los más necesitados que realiza desde hace 25 años Francisco Olachea Martín.



El hombre de 57 años de edad es originario de Ensenada, Baja Californía, y radicó en Estados Unidos, donde por 16 años trabajó dando servicio de alimentación y prehospitalario a personas de la tercera edad.



En el año 2007 fue deportado por esta frontera de Nogales donde de inmediato se alistó como voluntario en la Cruz Roja para después ser socorrista en la Comisión Nacional de Emergencias.



Mientras ejercía su labor culminó estudios de escuela primaria, secundaria y preparatoria y posteriormente se graduó como especialista en enfermería auxiliar para continuar con su labor de servicio.



Lo ayudan



Con la ayuda de algunas personas a las que apoyó en labor humanitaria en Estados Unidos logró independizarse para formar la asociación civil con la ayuda de su hija denominada "Panchito y su Cristina".



"Con el apoyo del Patronato de Parquímetros me donaron una vagoneta Ford Econoline que acondicioné como ambulancia y en la cual por algunos años estuve dando servicio a la ciudadanía".



"Los traslados que no podía hacer la Cruz Roja y otras instituciones porque las personas eran de muy bajos recursos lo hacía yo a hospitales de Hermosillo, pero un día me quitaron a mi Cristina (su ambulancia)", recordó.



Hace dos años "Panchito" fue al recinto fiscal a recibir una donación de sillas de ruedas y autoridades de la Aduana de México le decomisaron la ambulancia por no contar con documentación adecuada.



Otra ambulancia



Actualmente Francisco Olachea Martín tiene otra ambulancia en la que presta servicio a migrantes y ciudadanía en general y además realiza ayudas en los sectores de mayor necesidad en Nogales.



Todos los días por las mañanas brinda atención médica a migrantes y quienes requieren hospitalización gratuita son trasladados al Hospital General donde tiene convenio con las autoridades de salud.



Además de los servicios pre hospitalarios Olachea Martín participa en las jornadas de salud de las diferentes instituciones, reúne juguetes que reparte en la población de bajos recursos y desde hace ocho años regala alimentos a detenidos en la Cárcel Municipal.



"Precisamente el estar viniendo todos los días a regalar alimentos a los presos me abrió las puertas", dijo, "desde hace seis años trabajo también como policía auxiliar, en eventos donde participo con mi equipo de primeros auxilios".