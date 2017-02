Desconocen si seguirá donación de EU a grupos de emergencia

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Autoridades binacionales y grupos de atención en emergencias manifiestan que hay incertidumbre en qué pasará con las donaciones del Gobierno estadounidense para el manejo de emergencias en México, pero se dicen seguros que la coordinación seguirá.



Mario Novoa, jefe de Bomberos en Douglas, Arizona, comentó que con la nueva administración federal estadounidense nada está seguro.



"Sí hay riesgo, (cancelar fondos de apoyo), siempre hay riesgo", expuso.



El también encargado de emergencias en el Condado de Cochise expuso que por lo pronto los fondos prometidos para los próximos dos años para el programa de coordinación binacional en emergencias, Frontera 2020, deben continuar.



"Acaban de meter nuevo director a la EPA (Agencia de Protección al Ambiente) y muchas veces pueden cambiar las cosas y pueden cambiar de fondos listos para este programa, por lo pronto sabemos que los fondos prometidos hace más de dos años seguirán por los próximos tres años", refirió.



CONFIRMAN SITUACIÓN



Alberto Flores Chong, director de Protección Civil en Sonora, indicó que hay incertidumbre de cuál será la situación.



Indicó que de cancelarse por parte de Estados Unidos los apoyos en equipo y donaciones, había retrasos para consolidar proyectos.



"A final de cuentas tanto el Gobierno del Estado, Federación existen formas que van equipando, la Coordinación Nacional de Protección Civil, este año en México consiguieron equipamiento a diferentes corporaciones de Bomberos de Sonora", expuso.



DESCONOCE FUTURO



Manuel Hernández Domínguez, presidente de la Asociación Estatal de Jefes de Bomberos en Sonora, reconoció que hay incertidumbre sobre el futuro de los apoyos.



"Me llevo de la reunión una frase muy importante, que haya o no haya recursos los trabajos van a seguir, sabemos que los bomberos en Estados Unidos están en constante comunicación y van a seguir enseñando lo que han aprendido", aseguró.



"Sabemos que los recursos son muy importante pero sabemos que la voluntad de bomberos tanto México y Estados Unidos están bien arraigada", añadió.



Gene Wikle, coordinador de Manejo de Emergencias en Arizona, expresó que continuarán con la coordinación, manifestando que se mantiene una buena relación con México y continuarán de esa manera.



"No hay planes de detener la participación, continuaremos apoyando esto", aseveró.