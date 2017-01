Sin quejas en EU por bloqueo en vías

NOGALES, ARIZONA (GH)(GH)

Mientras que en el lado mexicano crece la presión ante el bloqueo de las vías del tren por cuarto día consecutivo, en el lado estadounidense no se ha recibido queja alguna.



John Doyle, mayor de Nogales, Arizona, confirmó que ni ciudadanos, empresarios o comerciantes han manifestado queja alguna ante el bloqueo del ferrocarril que se vive en el lado mexicano.



"La oficina de nosotros no ha recibido nada, no sé si individualmente hayan hablado a un regidor, oficial de Policía; pero aquí como Gobierno no han puesto ninguna queja", expuso.



El mayor agregó que el Municipio no recibe ingresos ante el paso diario del tren, salvo que sean sujetos a una multa.



"Lo único que nos mortificaba más a nosotros como Municipio es que lo trenes no abusen bloqueando calles, que no estén más de quince minutos permitidos, en eso sí nos fijamos", expuso.



"En realidad cuando se trata de los trenes como es internacional no hay mucho que el Municipio puede hacer para que caminen", reconoció.



MAYOR PRESENCIA



Una mayor presencia de automovilistas comprando gasolina, más no el que esperaba, ha detectado el alcalde de Nogales, Arizona.



John Doyle precisó que principalmente en las gasolineras cercanas a la línea fronteriza, ha atestiguado un mayor volumen de autos con placas nacionales cargando combustible.



Pero que en las gasolineras más al Norte de la ciudad no se ha observado tal fenómeno.



En Nogales, Sonora, el Gobierno municipal anunció que no obstruiría ninguna manifestación pacífica.



En un comunicado aseguraron que "no obstruirá ninguna manifestación pacífica y respetará la libre expresión ciudadana".NOGALES, ARIZONA (GH).- Gran parte de la zona que rodea las vías del ferrocarril es propiedad privada, por lo que no fue posible constatar las distancias de estas unidades de carga.



Más adelante, a unos doce kilómetros de la zona fronteriza estaba el tren, cuya máquina permanecía estática pero encendida.



Se encontraba estacionada sobre las vías en forma paralela a la calle Pendelton, entre Ruby Road y Río Rico, en la parte Este de la Carretera Interestatal 19.



Por cuarto día consecutivo el cruce internacional del ferrocarril en la frontera de Nogales, permanecía bloqueado ante protestas por el "gasolinazo".



En una declaratoria el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), indicó que los trenes que transportan mercancías a través de la frontera internacional en Nogales, Arizona han sido detenidos temporalmente debido a una protesta al Sur del cruce de ferrocarril DeConcini del Puerto de Nogales.