Aumentan migrantes fracturados en Nogales

NOGALES GH(GH)

"José" tiene apenas 22 años, pero ya perdió su movilidad tras caerse del cerco fronterizo y resultar con fractura en la columna, lo que podría impedirle volver a caminar.



Este joven fue uno de los cuatro migrantes que repatriaron por la frontera de Nogales, sólo durante esta semana, fracturados al intentar brincar el cerco fronterizo.



De acuerdo con personal del albergue San Juan Bosco, los casos de personas fracturadas han ido en aumento.



"Siguen llegando los que se caen del cerco, ahorita tenemos una persona que se cayó de los tubos y se fracturó la columna, creo que mañana se lo llevan los parientes de Puebla", uno de los empleados.



"No puede caminar", expuso, "está acostado, lo tenemos internado, se cayó al subirse a la barda, está en reposo".



El migrante fue atendido en Tucson, Arizona, donde se le estabilizó tras la fuerte caída, pero al ser devuelto a México por Nogales llegó sin ningún expediente clínico que permitiera conocer más a fondo sobre su caso.



"Íbamos a sacar una radiografía este día, lo íbamos a mover porque lo operaron en Tucson pero no trae historial médico que lleve a los médicos a ver si hay solución al problema, y pedían radiografía a ver qué se puede hacer, pero acaba de hablar su familia que viene por él", abundó.



El voluntario del albergue añadió que es muy probable que el joven no vuelva a caminar.



"Ya tiene tres días con nosotros y nos han llegado algunos fracturados de los tobillos que se han caído.



"Unos se han ido porque se les da para el pasaje y se pueden mover con muletas o con andaderas y se van para su tierra, esta semana van cuatro o cinco personas", agregó uno de los empleados.