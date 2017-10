Recuperan más de 100 mil dls. a favor de deportados

NOGALES (GH)(GH)

Un total de 117 mil 532.04 dólares, propiedad de mexicanos detenidos por el Departamento de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) han sido recuperados a favor de mexicanos.



El recurso es recuperado gracias a voluntarios estadounidenses que realizan las gestiones, ya que anteriormente sólo deportaban al indocumentado y les entregaban un cheque, pero sólo canjeable en Estados Unidos. Esto no permitía al migrante recuperar su dinero.



Pero voluntarios a través de la organización No Más Muertes han desarrollado múltiples métodos de recuperación para usar basándose en si una persona fue deportada con un cheque inutilizable, o ninguno.



"A diferencia de cualquier otro organismo que coloca a los reclusos en prisión y se hace cargo de ellos, ICE se niega a aceptar los fondos de los reclusos, los cuales tendrían que darles en forma accesible una vez liberados", destacó un vocero de No Más Muertes.



Y que normalmente las prisiones, con el fin de transferir los fondos del recluso a la agencia que ha colocado al detenido, ICE, principalmente, les emite un cheque a nombre del preso.



"Pero el ICE, en lugar de usar ese cheque en la forma habitual de transferir los fondos a sus propias cuentas, simplemente lo entrega a la persona y los deporta con ella, fingiendo no saber que el cheque sólo puede ser cobrado en los Estados Unidos", exponen.



Pero gracias a la labor voluntaria se logra recuperar ese recurso.