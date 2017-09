Preocupa que EU tenga datos de los "soñadores"

NOGALES (GH)(GH)

Fue una noticia devastadora para la comunidad, un golpe muy bajo porque luchamos mucho por esta victoria, lamentó Karina Ruiz, presidenta de la Coalición de Soñadores en Arizona (Arizona Dream Act Coalition).



La situación de Arizona no solo queda en 28 mil, ya que de acuerdo con Ruiz, los servicios de inmigración estadounidenses cuentan con toda la información referente a las familias de estos estudiantes.



"Nos preocupa mucho que inmigración tiene nuestra información; el riesgo de la deportación no es inminente pero estamos ahorita preocupados que el Congreso no actúe a tiempo", externó.



En la narrativa del presidente Trump, agregó, se está dando mucho poder a las fuerzas del orden para que impongan una Ley que sabemos que es injusta.



"Ahora el Departamento de ICE (Inmigración y Control de Fronteras) no tiene dirección, creemos que puede haber muchos abusos; se esta monitoreando que no se lleven a cabo esos abusos pero como digo es poco tiempo y si no hace algo el Congreso vamos a estar en riesgo inminente deportación", expuso.



En Arizona



En Arizona hay 28 mil estudiantes DACA; de los cuales 7 mil cursan su educación superior y unos 2 mil 500 asisten a colegios comunitarios, mientras otros 500 a universidades, todos sus sueños podrían verse truncados.



Con fuerza de trabajo



Regina Romero, vicemayor de Tucson, destacó que DACA ha brindado un alivio y creado oportunidades a cientos de miles de jóvenes desde 2012.



Destacó las contribuciones de los "soñadores" a Estados Unidos, quienes emprenden negocios, participan en la fuerza de trabajo y comienzan las familias.



Pero que la presión política y las amenazas de los funcionarios gubernamentales conservadores en todo el País han puesto en peligro este programa y han afectado negativamente la vida de casi 800 mil soñadores.



"La Administración Trump ha tomado medidas para poner fin a la protección de estos individuos al tiempo que se involucra en el pandering político y chivo expiatorio para alimentar sentimientos de miedo, desprecio y división", expuso.



La vicemayor dijo que seguirán apoyando a los miembros de la comunidad independientemente de su estatus migratorio.



"En 2010 dirigí el esfuerzo de llevar un voto de apoyo a la Ley DREAM al Consejo de la Ciudad de Tucson, que fue aprobado por una votación de 6-1. Hoy quiero reiterar mi apoyo a DACA ya los inmigrantes de toda la nación que trabajan duro y aspiran al Sueño Americano", añadió.



La edil aseguró que el Congreso estadounidense debe encontrar una alternativa viable antes del 5 de marzo de 2018 (seis meses a partir de ayer) o de lo contrario se verán cientos de miles de deportados.



"Exhorto a todos los residentes de Tucson a que se dirijan a sus representantes del Congreso y hagan oír su voz: exigimos protección para todos los sueños y no defenderemos la división de nuestra comunidad", añadió.



La presidenta de ADAC, quien se graduó con una licenciatura en bioquímica no podrá ejercer ni vivir en la Unión Americana si el Congreso estadounidense no aprueba una alternativa viable para los "soñadores".



Anunció que están viendo qué pasos tomar y empujando al Congreso para que legisle antes de los seis meses que quedan de vigencia al programa.



Aclaró que según el anuncio, durante estos seis meses seguirán procesando las aplicaciones de renovación DACA, cuyo periodo es de dos años, pero sólo hasta el 5 de marzo de 2018.



"DACA será terminado en los próximos seis meses, lo que eso significa a lo que entendimos nosotros, es que no va a haber aplicaciones nuevas pero que se renueven aplicaciones hasta marzo del próximo año, es lo que están diciendo que van a procesar las aplicaciones por dos años", apuntó.