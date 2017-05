Cruzan a diario por Nogales mil 400 traileres

NOGALES (GH)(GH)

Sandía, uva de mesa, pepino, chile y los últimos envíos de tomate son los principales productos agrícolas que se están procesando en la aduana de esta frontera.



Werner Cota López, director de la Confederación de Asociación Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), indicó que estiman que diariamente están cruzando entre mil 300 y mil 400 traileres con el producto.



Aclaró que no sólo de Sinaloa sino de regiones como Navojoa y Ciudad Obregón, Sonora, se están procesando cargamentos agrícolas por la frontera de Nogales.



De acuerdo a un estudio de la Universidad de Arizona, hasta lo contabilizado en el 2015, Nogales fue el principal punto de entrada de productos frescos de México a los Estados Unidos.



Entre los principales productos que se procesan están el tomate, pimiento, uvas, calabazas, pepinos, sandías, mangos, chiles, espárrago y melones.



Pero también es un punto importante para el cruce de mercancías, principalmente de insumos de maquiladora relacionados con la industria automotriz.



Afecta el bloqueo



Cota López agregó que el bloqueo registrado esta semana, donde choferes y transportistas pedían más agilidad en sus cruces por la Aduana de México tuvo un impacto negativo.



Comentó que no se tiene el dato de pérdidas, pero que causó retrasos en los envíos y la acumulación que unidades de carga, considerando que por día procesan hasta mil 400 envíos, sólo de productos frescos como hortaliza.



"Imagínate todo lo que se sumó y se liberó al día siguiente como a las 9:30 de la mañana; hubo muchos acumulados no creo que tantos como 2 mil porque siempre sí alcanzaron a procesar la mayoría de cruces que quedaron varados al día siguiente que fue el miércoles", añadió.