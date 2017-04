Conductor provoca fuerte movilización policiaca en Nogales

Nogales(GH)

Por conducir en exceso de velocidad, provocar una persecución, insultos y resistencia a la Policía y portar placas sobrepuestas en su vehículo, fue detenido ayer un automovilista.



El detenido es José Jesús E., C., de 42 años, quien manejaba un pick up de la marca Chevrolet, de color rojo, modelo reciente y con placas sobrepuestas ARW2838 del Estado de Arizona.



Según el informe de Seguridad Pública fue a las 10:40 horas cuando en bulevar 2000 y colonia San Carlos los agentes municipales observaron al automovilista que circulaba a exceso de velocidad.



De acuerdo con el comunicado policial los oficiales le marcaron el alto y fue entonces que el automovilista dio mayor velocidad al vehículo con rumbo al Norte y posteriormente a la colonia San Miguel.



Se solicitó apoyo al C4 y en cuestión de minutos se tenía una gran movilización de patrullas municipales que participaron en la persecución hasta la calle San Matías donde lograron interceptar al sujeto.



Al ser rodeado el individuo bajó del auto profiriendo insultos y amenazas a las autoridades y opuso resistencia al arresto hasta que finalmente fue sometido para ser llevado ante el juez calificador.



En las indagatorias se comprobó que el auto no tenía reporte de robo pero sítraía placas sobrepuestas por lo cual fue puesto a cargo del agente del Ministerio Público Federal para el deslinde de responsabilidades.