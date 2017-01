Manifestantes hacen retroceder al tren en frontera de Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Por tercer día consecutivo, manifestantes por el "gasolinazo" bloquearon el paso del tren en las vías ferroviarias de cruce internacional de Nogales.



Al cierre de la edición continuaba la manifestación y se quedaría una guardia de voluntarios en la protesta.



A las 10:00 horas cuando oficiales de la Aduana estadounidense abrieron el portón para permitir el paso a México del ferrocarril, el cual permanecía a unos quince metros. Del lado mexicano había unos quince manifestantes.



En los alrededores, sobre el lado mexicano, aguardaban alrededor de 30 oficiales de las policías Federal, Estatal Investigadora y Municipal, además de una docena de soldados del Ejército.



Un oficial de la Policía Federal de México intentó convencer a los manifestantes de retirarse, pero no accedieron y después de unos 15 minutos de espera la Aduana estadounidense cerró de nueva cuenta el portón.



El diálogo continuó y unos 10 minutos después dio reversa el tren hacia el lado estadounidense. La mayor parte de los oficiales se replegaron a unos 50 metros.



Conforme avanzaron las horas fueron llegando más manifestantes sumando alrededor de 80 personas, quienes mantenían acuerdos y fijaban su postura de no levantar el bloque ferroviario.



La Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) confirmó que una industria local de operaciones electromecánico, se había visto afectada con el bloqueo.



Ferromex no ha confirmado el tipo de materiales varados y la cantidad de trenes que no han podido cruzar la frontera.



Comúnmente por las vías ferroviarias de Nogales se cruzan automóviles nuevos, partes y refacciones automotrices, además de carro-tanques con químicos, cemento, semillas e insumos de la industria maquiladora.



Osvaldo Osorio, quien platicó con los manifestantes, dijo ser parte de un grupo ciudadano que además de estar interesados en sumarse al movimiento, son respaldados por un grupo jurídico.



Señaló que el movimiento traería consecuencias, por lo que se suman apoyando con más personas y preparándose en el aspecto jurídico.



Más bloqueos



Además de los bloqueos ferroviarios, durante martes y miércoles se realizaron manifestaciones intermitentes en las garitas Puerta de México y Mariposa, permitiendo la internación de automovilistas sin ser sujetos a verificación fiscal.



Ante las protestas, durante la noche del miércoles, cerca de las 23:00 horas, automovilistas confirmaron que hubo presencia de agentes mexicanos de comercio exterior en Nogales, Arizona.



"Están devolviendo carros para que no crucen a México, no están revisando", comentaban algunos automovilistas que ingresaba a territorio nacional.



Declaratoria aduana de EU



Reporteros de EL IMPARCIAL solicitaron al Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) una declaración ante el conflicto que se vive en México por el bloqueo ferroviario y en garitas.



"Los trenes que transportan mercancías a través de la frontera internacional en Nogales, Arizona, han sido detenidos temporalmente debido a una protesta al Sur del cruce de ferrocarril DeConcini del Puerto de Nogales", declararon.



"Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos se mantienen vigilantes y están listos para comenzar a procesar los envíos ferroviarios una vez que se reanuden los servicios", se agrega.