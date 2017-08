Continúa búsqueda de persona desaparecida en arroyo de Nogales

(GH)

Dos personas que viajaban a bordo de un auto pick up fueron arrastrados por el Arroyo Los Nogales, una de ellas fue rescatada y su acompañante hasta ayer no había sido localizado por las autoridades policiacas.



Julio Villa González, de 41 años de edad, sobreviviente del accidente, expresó que había pedido el auto pick up prestado para acudir a un yunque a comprar una batería y que lo había acompañado su vecino Arturo Rubio, de 51 años (desaparecido).



Relató que al estar comprando la refacción empezó a llover y que al intentar regresar en auto ya había crecido el arroyo quedando atrapados en la parte posterior del salón de eventos conocido como Texas.



La persona indicó que la crecida de las aguas broncas jaló al vehículo y que en esos momentos su compañero logró salir hacia la caja del pick up y que él intentó hacerlo, pero resbaló y volvió a la cabina.



La fuerza del arroyo volcó el vehículo y fue entonces que Arturo Rubio fue llevado por la corriente pluvial mientras que Julio logró nadar a la orilla donde una persona lo rescató para ponerlo a salvo.