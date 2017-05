Repatrian a 392 menores mexicanos este año

NOGALES (GH)(GH)

Un total de 392 menores migrantes mexicanos fueron repatriados por Sonora el primer trimestre de 2017, de ellos 345 llegaron sin la compañía de algún adulto familiar cercano.



De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), de los 392 menores mexicanos repatriados de Estados Unidos, en Nogales se recibieron a 359.



De ellos, once eran de cero a 11 años y nueve viajaban acompañados por un familiar cercano (papá, mamá o hermano) y dos sin compañía.



Los otros 348 tenían edades que fluctuaban entre los 12 y 17 años, donde 35 eran acompañados y 313 no acompañados.



Después de Nogales el Municipio que más recibió menores repatriados de EU



en el primer trimestre de 2017 fue San Luis Río Colorado con un total de 31.



Dos fueron niños de cero a 11 años acompañados y 29 tenían edades de 12 a 17 años y de ellos sólo uno no acompañado por algún adulto familiar cercano.



Agua Prieta recibió dos menores, ambos no acompañados de entre 12 y 17 años.



A nivel nacional, de enero a marzo de 2017 sumaron mil 934 menores mexicanos repatriados desde EU, de ellos mil 585 tenían edades de 12 a 17 años y 349 de cero a 11 años.



Menores extranjeros



Un total de 27 menores migrantes extranjeros, fueron detectados en Sonora y presentados a la autoridad migratoria durante el primer trimestre del año; la gran mayoría centroamericanos.



De los 27 casos, 26 eran niños de Centroamérica y de ellos 22 de Guatemala, cuatro de Honduras y uno de los Estados Unidos.



Adolescentes llegan a albergues





Principalmente adolescentes, son los menores migrantes extranjeros que pueden observarse vagando por las calles de Nogales en un intento por cruzar la frontera de manera indocumentada a Estados Unidos.



Tanto en el Comedor del Migrante de la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF) como en el Albergue para Migrantes San Juan Bosco llegan a detectarse estos niños y adolescentes.



Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue San Juan Bosco, comentó que en ocasiones pernoctan en el albergue generalmente ya adolescentes de 16 o 17 años.



Personal del Consulado de México en Nogales, Arizona, indicó que en casos de menores migrantes extranjeros no tienen competencia, pero sí cuando se trata de niños mexicanos no acompañados por un adulto o en situación de riesgo.