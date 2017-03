Piden confianza en cruces fronterizos

NOGALES, SONORA(GH)

Una afectación como la de Douglas, donde han bajado drásticamente los cruces de mexicanos, no ha impactado a tal grado en la frontera de Nogales.



John Doyle, alcalde de esta ciudad, indicó que ciertamente la comunidad ha tenido un poco más desconfianza y temor en sus cruces.



"La gente que viene de México y oye que a la mejor pueden quitarle documentos legales al entrar al País, no quieren arriesgarse a tener ese problema, pero como siempre lo pasamos", comentó.



RECONOCE TEMOR



El mayor recordó situaciones que afectaron en los cruces, como los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, así como cuando se emprendió la Ley SB1070 en Arizona durante 2010, la cual facultaba a oficiales a la detención de personas por su perfil racial.



"Pero se asienta el polvo y luego ven que la realidad no es tan fría o dura como lo tratan a veces de poner, eso es lo que creo que va a pasar", sostuvo.



"No tengamos temor, desconfianza que las cosas van a cambiar tan drásticas y menos con el muro", consideró.



Añadió que en el caso de Nogales, según fue informado, no se realizarían cambios en el muro.



"Mucha gente lo pide (muro) en el lugar donde están viviendo de la frontera; vamos a hacer muro donde no hay o donde se necesita pero aquí en Nogales todo estaba muy bien y lo iba a dejar así", expuso.