Es el Oeste de Az. una trampa mortal

NOGALES (GH)(GH)

En una trampa mortal para los migrantes indocumentados se convirtió durante el 2017 el desierto del Oeste de Arizona al documentar 128 fallecimientos.



La zona más mortal para el tránsito indocumentado, compuesto principalmente de mexicanos, se ubica en un polígono en la región Sur de Arizona, de acuerdo con una base de datos de la Iniciativa para el Deceso de Migrantes.



Es un área que abarca entre Nogales y Tucson, y al Oeste entre Lukeville, frontera con Sonoyta, Sonora, hasta Ajo, Arizona.



En la gran mayoría de los fallecimientos que fueron documentados el 2017 no fue posible determinar la causa de muerte, ya que de los 128 casos en 102 de ellos solamente localizaron los restos óseos.



Hubo quince casos donde la causa de muerte fue exposición al clima, tanto al calor como frío, y en siete de los eventos la causa no pudo ser establecida.



Tan sólo el mes pasado se localizaron los restos de cuatro personas, uno de ellos en Sásabe, otro en Sierra Vista, un tercero en Cowlick y uno más en Ajo, Arizona, todas las víctimas sin identificar.



AUMENTAN DETENCIONES DE INDOCUMENTADOS



El efecto "Trump" que desalentó por meses la migración hacia los Estados Unidos, parece estar desapareciendo ante un incremento en la migración, que comparada con meses anteriores, se eleva hasta el 45%.



En estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), se observa que en octubre y noviembre, los dos primeros meses del año fiscal 2018, suman ya 73 mil 861 arrestos de migrantes.



De este gran total la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) ha capturado a 54 mil 578 y de ellos 7 mil 168 menores no acompañados y 11 mil 857 unidades familiares.