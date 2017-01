Frenan en Nogales el paso del tren

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Por segundo día consecutivo se mantiene el bloqueo de las vías ferroviarias internacionales, afectando el flujo de trenes en ambos sentidos de la frontera.



Personal de Ferromex confirmó que había varios de estos trenes varados, no sólo en México sino en la Unión Americana y que no podían cruzar ante la protesta sobre las vías internacionales del ferrocarril en Nogales.



La manifestación en las vías ferroviarias inició poco antes de las 16:00 horas del martes, cuando un grupo de personas se apostó sobre las vías ferroviarias entre las garitas Denis DeConcini y Morley.



Colocaron durmientes y estructuras metálicas, así como rocas en las vías buscando impedir el paso del ferrocarril en ambas direcciones.



La mañana del miércoles no se encontraban manifestantes y alrededor de las 09:00 horas, personal de Ferromex acudió con una grúa a levantar las estructuras y durmientes.



Una hora después de nueva cuenta un grupo de ciudadanos se movilizó en el mismo lugar contra el aumento a la gasolina y se apostó en las vías ferroviarias y desde entonces mantenía el bloqueo.



EVITAN INGRESO DE MÁQUINA



Alrededor de las 10:30 horas un tren con varios furgones fue enviado hacia México, pero ante los bloqueos no pudo ingresar a territorio mexicano.



Personal de Ferromex dio a conocer que difícilmente podrían hacer los envíos de ferrocarril por otra ruta cercana; en este caso sería probablemente Mexicali por donde podrían cruzar los insumos que transportan por ferrocarril.



Hasta entonces las personas continuaban en este sitio en contra del aumento a la gasolina e impuestos, además de manifestar su rechazo hacia la Presidencia de la República.