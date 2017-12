Rebasa 2017 asesinatos en los dos últimos años

NOGALES(GH)

La cifra de asesinatos aumentó a 59 en lo que va de 2017, lo cual rebasó los índices de homicidios en los dos últimos años en esta frontera. os números



Mientras en todo el 2016 se registraron 48 homicidios y 46 en el 2015, de enero al 3 de diciembre de este año se han documentado 59 víctimas.



Con impactos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza fue encontrado sin vida un hombre, aún no identificado, al Sur de la ciudad.



La persona asesinada es un hombre entre los 35 a 40 años de edad, de tez moreno claro, de complexión regular, vestido con una sudadera y pantalón deportivo de color verde, y traía una pantufla café.



La víctima fue localizada a las 09:20 horas cuando elementos de la Policía Federal División Caminos realizaban recorridos de vigilancia por la Carretera Internacional y periférico Oriente.



El cuerpo sin vida se encontraba a un lado del camino del periférico Oriente, a unos 300 metros de la carretera, frente al aeropuerto de Nogales.



La víctima se hallaba tirada boca abajo y el rostro cubierto con el gorro de la sudadera.



Al lugar acudieron oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes acordonaron el área para que el personal de Servicios Médicos Forenses realizara las primeras indagatorias.



De acuerdo con las autoridades ministeriales, la persona fallecida presentaba heridas de bala en la cabeza.



En tanto, cerca del cuerpo sin vida fueron hallados dos casquillos percutidos de arma de fuego del calibre .40 milímetros.



El agente del Ministerio Público del Fuero Común dio fe de los hechos y ordenó que el cuerpo fuera levantado y trasladado a una funeraria donde se le practicará la autopsia requerida por ley.



HALLAN MUERTO A UN MIGRANTE



Un hombre con apariencia de migrante fue localizado muerto debajo de un puente y cerca de las vías del tren, por lo que las autoridades realizan las investigaciones para establecer las causas que provocaron el deceso.



Fue a las 09:40 horas cuando reportaron que debajo del Puente Encinos se encontraba sin vida el cuerpo de un hombre, al cual a simple vista no se le apreciaban signos de violencia.



La víctima aún no identificada tiene entre 35 a 40 años de edad, de tez morena, con barba cerrada y que vestía pantalón de mezclilla, camiseta verde con rayas y una mochila azul sobre su espalda.



Los elementos de periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) encontraron cerca del cuerpo un recipiente con alimentos y otro con jugo con los que presuntamente la víctima se alimentaba.



Las autoridades ministeriales hicieron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a una funeraria local, donde se harán los estudios forenses para determinar las causas de la muerte.