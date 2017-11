Conduce a alta velocidad y choca a otro carro; se incendia y muere

TUCSON, Arizona(GH)

Un joven de 22 años perdió la vida al incendiarse el auto deportivo en que viajaba en exceso de velocidad, en el que chocó a otra conductora para posteriormente volcarse.



El fallecido fue identificado como Austin Ortiz, de 22 años, a quien bomberos no pudieron salvarle la vida.



En el percance una mujer adulta, cuya identidad no fue revelada, fue rescatada pero su condición es considerada crítica.



De acuerdo con información del Departamento de Policía de Tucson, la tragedia ocurrió el viernes por la tarde, cuando el joven conducía el auto de la marca Chevrolet, tipo Camaro, modelo 1991.



Autoridades estiman de acuerdo a la declaración de testigos, conducía entre 75 y 80 millas por hora hacia el Norte de la calle Houghton y en la intersección con la calle Seven Generations éste impactó de frente el Toyota, cuya conductora salió expulsada del auto, ya que no traía cinturón de seguridad.



El auto del joven se volcó para después incendiarse y aunque en pocos minutos llegaron los bomberos y sofocaron el fuego no pudieron rescatar al conductor.



La mujer fue trasladada a un hospital local donde su conducción es crítica pero estable.