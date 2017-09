Fuego arrasa con salón de clases en Nogales

NOGALES(GH)

Un salón de clases con daños totales y otra aula con afectaciones parciales fue el resultado de un incendio ocurrido en la escuela Secundaria Técnica número 80 de la colonia La Mesa.



Fue a las 16:10 horas del sábado pasado cuando alertaron al C4 que en el plantel educativo se presentaba un incendio con amenaza de propagarse al resto del inmueble.



Al lugar acudieron agentes municipales y doce elementos del Cuerpo de Bomberos Gustavo. L. Manríquez equipados con tres autos cisternas y equipo especial para combatir el sinietros.



Los bomberos tuvieron que apresurar las maniobras ya que el fuego salía por las ventanas del salón de clases ubicado en la segunda planta del edificio escolar y había peligro de alcanzar otras áreas.



Luego de alrededor de una hora de trabajo los rescatistas lograron controlar por completo el siniestro que dejó como saldo un salón de clases con pérdidas totales y otra aula con afectaciones de consideración.



En el incendio no se registraron casos de personas lesionadas y hasta la tarde de ayer las autoridades no sabían si el fuego había sido provocado de manera intencional o derivado de otras circunstancias.



Es lamentable que las escuelas estén sufriendo daños, pero aún no tenemos la información para determinar si el incendio fue intencional, informó la coordinadora regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Concepción Larios Ríos.



Agregó que ya peritos ministeriales realizan las indagatorias correspondientes para determinar cómo se originó el incendio en la escuela secundaria.