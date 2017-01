Liberan vías del tren en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Foto: Rubén Ruiz

Foto: Rubén Ruiz

Personal de Ferromex despejó las vías ferroviarias ubicadas en el cruce internacional de Nogales, retirando a los durmientes y a las estructuras colocadas el día de ayer durante una manifestación contra el aumento a la gasolina.Es posible que en unos minutos se reactive el paso del ferrocarril entre México y los Estados Unidos.En repudio al gasolinazo, el paso de tres trenes, dos con destino a México y uno con destino a los Estados Unidos, se impidió ayer por la tarde con una manifestación en las vías del ferrocarril.Fue poco antes de las 16:00 horas cuando un grupo de aproximadamente unas 60 personas se apostaron sobre las vías del ferrocarril, justo en la zona donde las vías cruzan la frontera.Colocaron durmientes, pedazos de fierro y barrotes sobre las vías, manifestando que no se permitiría que el tren pasara.Permanecieron por casi dos horas.Poco después llegó personal de una empresa de seguridad privada contratada para Ferromex, quienes tomaron fotos.Reporteros de EL IMPARCIAL le preguntaron si enviarían los trenes, manifestando los trabajadores que se habían cancelado los envíos.Dos eran con dirección de Estados Unidos hacia México y uno de México hacia los Estados Unidos.Esta fue una de las manifestaciones realizadas ayer en esta frontera en contra del incremento a la gasolina, así como a las alzas en general e impuestos.Además de este movimiento, alrededor de las 18:00 horas, decenas de personas permanecían apostadas en la Garita Puerta de México, donde interrumpían la acción fiscal en los automovilistas que ingresaban de Estados Unidos a México.El paso se mantuvo libre y los automovilistas que ingresaban, aunque tocara el semáforo en rojo, no eran sujetos a revisión por parte de las autoridades fiscales.Los manifestantes coincidieron que no se iban a retirar de este sitio durante la noche.