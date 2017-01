Van más nogalenses por gasolina a EU

NOGALES, ARIZONA (GH)(GH)

Un flujo constante de compradores experimentaban algunas gasolineras del lado estadounidense, muchos de ellos con personas en autos con placas mexicanas.



Tal era el caso de la expendedora de gasolina Circle K, ubicada a pocos metros de la línea internacional, donde había algunos automovilistas enfilando para cargar gasolina.



En este sitio los costos que manejaban por cuatro litros era en el caso de gasolina Unleaded de 87 octanos de 2.09 de dólar (41.80 pesos); la gasolina Plus de 89 octanos 2.31 (46.20 pesos) y la Premium de 91 octanos 2.53 dólares (50.6 pesos). Considerando el tipo de cambio a 20 pesos por dólar, que es el que manejaban centros cambiarios.



En cualquiera de los tres tipos de gasolina, el costo era menor que el que se ofertaba en Nogales, donde el galón de la magna de 87 octanos costaba 64.92 pesos y la Premium de 92 octanos 72.6 pesos.



Además que en el caso de Nogales, Sonora, no se respetaba el estímulo que indicaba la Comisión Reguladora de Energía para la zona fronteriza que va desde 3.16 pesos en un rango de cero a 20 kilómetros de la frontera.



"Aquí está más barata, mejor le gané a la fila y me vine más temprano", platicó un automovilista.



Algunas de las gasolineras ubicadas en el Centro de Nogales,manifestaban no contar con gasolina Magna.