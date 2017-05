Traileros bloquean el corredor fiscal

NOGALES (GH)(GH)

En demanda de una mayor fluidez en los cruces, choferes y transportistas bloquearon ayer por la mañana en ambos sentidos la Aduana de México, en el corredor fiscal de esta frontera.



Hasta las 20:00 horas se estimaban que unos mil camiones de carga permanecían en el lugar.



El movimiento inició a las 10:00 horas, cuando un grupo de choferes se apostaron sobre los carriles de Sur a Norte al Recinto Fiscal y poco después del mediodía ampliaron el bloqueo a los carriles de Norte a Sur.



irectivos de la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) estimaba ayer que había alrededor de 100 trailers de la industria maquiladora varados en su intento de cruce de México a Estados Unidos con producto de ensamble de la industria.



Además de otras 100 unidades con productos perecederos como es la hortaliza.



Retraso hasta de 3 horas



Gustavo Cisneros, transportista, explicó que demandan más agilidad, ya que pierden hasta tres horas o más en cruzar la Aduana de México en su tránsito a Estados Unidos y en ocasiones el mismo tiempo para retornar.



Agregó que además las autoridades de la Aduana de México les exigen gafetes para cruzar los camiones, pero pese a que los tramitan no se los han dado y se exponen a multas.



Jesús Ochoa, transportista, manifestó que inician la jornada de trabajo a las ocho de la mañana y a veces terminan hasta la media noche debido a los retrasos en la Aduana.



Camino en mal estado



Expuso que el camino al área de revisión del Ejército Mexicano está en muy mal estado y se dañan las unidades, lo que hace que se expongan a multas en el lado estadounidense.



Hasta las 14:30 horas el bloqueo continuaba y una comitiva formada por diez transportistas, Policía Federal (PF), Asociación de Maquiladoras de Sonora, Caaades y Ejército Mexicano se reunían a puerta cerrada buscando solución al conflicto.



Se trató de entrevistar a personal de la Aduana de México, pero no fue posible, ya que las personas que se encontraban como representantes coincidieron en no estar autorizados.



Esta acción genera daño a la economía: IP



Hipólito Sedano Ruiz, presidente de Canacintra Nogales, resaltó que no es la forma de manifestarse obstruir el cruce libre.



Agregó que esta acción genera un daño a la economía de la región y aplicación de la frontera de Nogales como alternativa para el transporte de mercancías.