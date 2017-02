Se desploma la venta de gasolina en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Una caída en ventas de gasolinas del 70% y en algunos casos hasta del 80%, han reportado expendedores de combustibles en Nogales tras el gasolinazo.



Érika López, representante de Petrolera LTD, confirmó esta caída en ventas y que de continuar operando bajo estas circunstancias estos negocios cerrarían a corto plazo.



La gasolina que no se compra en esta ciudad está siendo adquirida en Nogales, Arizona, donde el precio es más barato.



La diferencia por litro es de 5.07 pesos. En Nogales, Sonora cuesta 16.23 el litro y en el caso de Nogales, Arizona el valor es de 11.16 pesos considerando un tipo de cambio dólar-peso a 20.40.



Es decir, que si se llena un tanque de 50 litros, en México pagaría 811.50 pesos y en Estados Unidos 558, una diferencia de 253 pesos.



Precio en febrero



De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el precio de la gasolina Magna para Nogales, Sonora, fijado para febrero es de 16.23 pesos por litro en un radio de cero a 20 kilómetros de la frontera.



Se dispone el descuento de 3.16 pesos por litro, lo que ubicaría el costo del litro de gasolina Magna en 13.07 pesos; pero desde este año no se ha aplicado.



Empresarios del ramo de gasolinerías criticaron la falta de interés del Gobierno federal para aplicar el descuento considerado para las fronteras, argumentando que el Gobierno federal les exige financiar esos 3.16 pesos por litro vendido.



Este recurso podrán recuperarlo si cumplen ciertas condiciones y en un periodo de tiempo estimado de 50 días, según comentaron los mismos gasolineros.



Pero de hacerlo afectaría su patrimonio, además que algunos no cuentan con la capacidad de financiar ese descuento.



Cierre inminente



Nora Lily Galindo, empresaria del ramo de gasolinerías, explicó que están considerando un paro en la totalidad de negocios de abastecimiento de combustibles en esta ciudad, que en total suman 34.



"Estamos considerando realizar un paro, con un cierre de todas las gasolineras en Nogales, dejando de vender combustible y queremos aclarar que no queremos perjudicar a la ciudadanía, pero si nos vemos obligados a dejar de vender, es para no afectar a nuestros patrimonios y defender los intereses de los nogalenses", manifestó.