Afectaría boicot a negocios hispanos

NOGALES, Arizona (GH)(GH)

En Arizona existen más de 120 mil negocios latinos que sufrirían mucho en caso de un boicot, aseguró la presienta de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, Arizona (THCC, por sus siglas en inglés).



Lea Márquez Peterson indicó que los boicots han dañado a las empresas de Arizona y Sonora.



"Nuestras economías son interdependientes entre sí, necesitamos comunicarnos con nuestros funcionarios electos en Washington, D.C. y la Ciudad de México, no intentar ganar atención al boicotear las marcas de los Estados Unidos", opinó.



A través de redes sociales se ha gestado un fuerte movimiento en relación a no consumir marcas y en negocios norteamericanos en rechazo a los incrementos en alimentos y combustibles derivados del gasolinazo.



La dirigente empresarial dijo preocuparse por la percepción pública mexicana ante anuncios como la construcción del muro fronterizo en la frontera Sur, así como la posibilidad de gravar con un 20% a las importaciones procedentes de México.



"Quiero subrayar lo importante que es una relación económica en curso entre Arizona y Sonora. No nos oponemos a la seguridad fronteriza adicional, pero creemos que el uso de la tecnología puede ser dinero mejor gastado que una pared alta", expuso.



La dirigente empresarial indicó que cámaras hispanas, regionales y académicos de los 10 estados fronterizos con México participan en una organización informal enfocada al desarrollo económico denominada One Border.



Han sostenido reuniones en Washington, D.C., El Paso, Ciudad Juárez y Tijuana, y que a principios de marzo se reunirán en Tucson.



Resaltó la relevancia de tener una voz unificada sobre la importancia del comercio entre los Estados Unidos y México.