Crecen filas de cruce a EU por Sonora

NOGALES, Arizona(GH)

Largas filas de cruce fronterizo, se registraban este miércoles en los principales puertos de cruce internacional entre los estados de Sonora y Arizona.



A las 14:00 horas la Garita de San Luis es la que concentraba el mayor tiempo de espera en esta región fronteriza, sumando 105 minutos.



En el caso de Nogales el tiempo estimado, de acuerdo al Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), era de 90 minutos en el caso del Puerto Mariposa.



En los carriles de acceso de la ciudad no era tanta la fila, pero en el caso del Corredor Fiscal avanzaba por más de medio kilómetro.



Mientras que en el cruce internacional Dennis DeConcini la espera era de 75 minutos, de acuerdo al aforo oficial de la autoridad aduanera estadounidense.



En forma descendente en tiempos de espera seguía la frontera Agua Prieta-Douglas, en la que había que esperar 40 minutos para poder internarse a la Unión Americana.



En el caso de Lukeville y Naco, Arizona, no había tiempos de espera.



La frontera de Sásabe no fue incluida en el análisis, ay que no aparece en el aforo oficial, aunque comúnmente no alberga filas.