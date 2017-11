Usan a adolescentes como "mulas" por garitas peatonales

NOGALES GH(GH)

El cruce de drogas hacia Arizona por menores de edad usados por el narcotráfico es preocupante y de alta incidencia en la frontera, expresó Efraín Solís, director del Puerto Nogales, Arizona.



Con lujos y dinero los menores son convertidos en "mulas" (método de contrabando en pequeñas cantidades de mercancía) por grupos del narcotráfico, para el trasiego de drogas sintéticas hacia la Unión Americana.



Señaló que por semana son varios los incidentes de menores de edad detenidos en las garitas peatonales con cargas ocultas.



Agregó que no cuenta con un registro del número de casos en este 2017.



De acuerdo con autoridades del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2008 el promedio semanal de menores detenidos en garitas por contrabando de drogas en el sector Tucson era 1.2%.



En cuatro años, para el 2012 el promedio casi se duplicó a 2.2, por lo que de seguir esta tendencia se estimaba el arresto hasta de cuatro o más menores por semana en este sector fronterizo.



Peatones



El director del Puerto Nogales en Arizona destacó que generalmente los casos detectados ocurren en las garitas peatonales.



"La mayoría (cruzan por la garita peatonal) porque no tienen licencia," dijo, "como quiera se arresta y se realiza el proceso.



"Si no te arrestamos el Federal, el Estado va a procesar", apuntó, "como quiera es un riesgo para los jóvenes, es lo que estamos comenzando a ver".



Solís añadió que en el caso de los mexicanos, los menores sorprendidos en estas actividades pierden su pasaporte.



"Si son residentes mexicanos estudiando sí van a perder la tarjeta, pasaporte y todo al ir a la Corte, cuando tengan jurado acabando la sentencia se deporta y se cancelan documentos", explicó.



Esto no es privativo de Nogales, ya que en otras fronteras donde ha laborado como San Luis, Arizona y Texas ha ocurrido este fenómeno.



"Es preocupante porque estás perdiendo la juventud, los adultos saben pensar, solos se pusieron ahí; a los menores los convencen con dinero, con lujos y los engañan, prometen que no les van a hacer nada.



"La Federal quizás no haga nada, no estoy diciendo que no, a veces sí, pero la mayoría se entregan el Estado", subrayó el mando de la Aduana de Estados Unidos.