Auto vuelca por falla de frenos en Nogales

NOGALES(GH)

Una presunta falla en el sistema de frenos provocó que el conductor de un pick up perdiera el control y derrapara hasta dar varias volteretas y quedar volcado en medio de una calle de terracería.



En este accidente vial ocurrido en la colonia Luis Donaldo Colosio resultó con hombro dislocado y lesiones leves el conductor de Manuel S., de 66 años de edad, el cual fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.



El percance de tránsito ocurrió a las 13:10 horas cuando informaron sobre un vehículo que había volcado en la calle Camias y Abraham Zaied en la vialidad localizada a un lado de la Escuela Primaria Diana Laura Riojas.



El hombre, de 66 años de edad, informó que momentos antes había salido de un taller mecánico donde le realizaron composturas a su auto pick up Toyota, color verde y con placas de circulación número VC70314 de Sonora.



Relató que al ir circulando de bajada por la calle de terracería detectó que no funcionaban de forma correcta los frenos y que para evitar caer a los patios de la escuela o atropellar a un menor decidió dar vuelta hacia su izquierda.



El vehículo se impactó contra un montículo de tierra y barda de concreto luego con el golpe giró hacia la derecha dando tres volteretas hasta quedar en medio de la calle y sobre el lado izquierdo del pick up.



A la diligencia acudieron elementos de Seguridad Pública, así como socorristas de la Cruz Roja.