Nogales se convierte en ciudad de los arroyos

La ciudad de Nogales está construida sobre una cuenca de 72 kilómetros cuadrados, donde desemboca Estados Unidos, además sus arroyos y cauces del río están pavimentados, por lo que con las lluvias se presentan graves problemas, señaló Lucas Antonio Oros Ramos.



"Las condiciones geográficas de Nogales son únicas en su tipo, creo que en Sonora es la que tiene más esa característica que está sobre la cuenca y llueve e inmediatamente se refleja en las calles", abundó, "a diferencia de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa que están en zonas planas".



El director Técnico del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua indicó que por esta situación precipitaciones por arriba de los 25 milímetros causan problemas en Nogales.



"Son arroyos que van con gran velocidad por que son calles pavimentadas; la ciudad está ubicada en una porción de una cuenca que se llama la Cuenca del Arroyo Los Nogales", agregó.



Para evitar problemas, dijo, han realizado acciones como instalar sistemas de alertamiento automáticos para tener datos exactos de las lluvias y dar avisos a la ciudadanía de lo que puede suceder.



"También se han hecho distintas represas que se ponen en las cañadas y ayudan a detener un poquito las avenidas", añadió, "porque no se puede hacer gran cosa porque la lluvia cae sobre la ciudad".



Recomendaciones



Apuntó que han dado recomendaciones a las autoridades municipales para que mantengan limpias las calles y desolven los drenajes para evitar inundaciones.



"Todas esas acciones son muy importantes pero no se puede hacer gran cosa", recalcó, "porque está sobre una cuenca".



Estudio binacional



Para dar solución a la problemática que generan las lluvias en Nogales se debe de trabajar en un estudio de carácter Binacional donde se involucren de manera integral autoridades de los tres niveles de Gobierno.



Jorge Medina Esqueda, presidente de la Asociación de Colegios de Ingenieros de Nogales, manifestó que mediante estos estudios se podrían generar proyectos y obras a corto, mediano y largo plazo para el beneficio de la ciudadanía.



Medina Esqueda indicó que las decenas de autos que han quedado varados se generan por la diferencia de niveles topográficos en la avenida Obregón.



Las aguas broncas que bajan de los cerros tanto del Oriente como Poniente y Sur de la ciudad causan afectaciones en el casco urbano y no son aprovechadas por lo cual propuso la construcción de una planta potabilizadora.