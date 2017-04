Inmigrante desconoce derechos: Abogada

NOGALES, Sonora(GH)

El inmigrante sabe que tiene derechos, pero no los conoce a detalle, titubea y es donde entra la inseguridad, expresó la presidente de la organización pro inmigrante Por un Arizona Unido.



Julissa Villa manifestó que son 27 las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos que tiene que conocer el inmigrante.



"Tienen que saber específicamente (los derechos)", abundó, "les perjudica no saber porqué titubean y es donde entra el temor porque no se sabe qué contestar".



"Es donde perjudica todo lo que tenían preparado por años, por meses y es donde empieza a dar inseguridad", insistió.



La voluntaria de esta organización con presencia en cinco condados de Arizona, cuya labor además de enseñar sus derechos a la comunidad que representa brinda algunos trámites, urgió porque el migrante tenga pleno conocimiento de sus derechos.



"Tiene que saber sus derechos constitucionales; enmienda por enmienda y tener un plan familiar, qué hará el de afuera y el de adentro (prisión), como coordinarse", sostuvo.



"Nuestra gente tiene que entender son tantas cosas que tiene que saber porque si te cruzaste la frontera está la "streamline" una penalidad estatal", señaló.



"Después no tienes documento y te cruzaste pero traías mica chueca o seguro chueco es otro delito del Estado porque es robo de identidad, son dos delitos criminales pero no tienes documentos", expuso.