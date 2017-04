Protocolos legitimizan uso de la fuerza... con apego a DH

NOGALES, SONORA(GH)

El uso de armas no letales se establece en protocolos internacionales para disolver conflictos como el vivido el viernes pasado, cuando se realizó el desalojo de la carretera Hermosillo a Bahía de Kino, informó el secretario de Seguridad, Adolfo García Morales.



El funcionario señaló que se han difundido imágenes donde se observa al elemento apuntando con un arma, por lo que con el fin de que se clarifique la situación se optó por suspender al elemento.



"Con el fin de que se clarifique dicha situación hemos determinado la suspensión de este elemento, iniciarle un procedimiento administrativo sancionador ante representantes de la Comisión de Honor y Justicia, que es lo que establece nuestro reglamento y la ley respectiva a efecto de que se determine si hubo exceso de uso de fuerza en la actuación", expresó.



DEBE RESPETARSE PROTOCOLO



Existen protocolos de actuación en caso de hacer uso de la fuerza, agregó, la ONU y la CNS en donde establece cómo actuar en casos similares y la instrucción es puntual de que siempre se respeten dichos protocolos; y los derechos humanos de los ciudadanos. Por ello se inició el procedimiento administrativo sancionador en contra del elemento para determinar si hubo exceso de la fuerza y a su vez otorgar el derecho de audiencia.



Es importante precisar que ninguna de las dos corporaciones policiales portaban armas de fuego, afirmó; la Policía Estatal de Seguridad Pública portaba escudos, gas pimienta vegetal y una escopeta de balas de goma que sirve para defensa, disuasión y contención en los casos que se ponga en riesgo a ciudadanos o elementos de la corporación.



Sin embargo, explicó, es importante que las evidencias, sean reales o no, expuestas en fotografías, se tomaron en cuenta, pero sobre todo es de interés demostrar que el Gobierno del Estado es abierto y que quien haga uso de la fuerza indebida será sancionado.



SIN REPORTE DE LESIONADOS



En Cruz Roja Mexicana no se reportaron personas heridas durante ese conflicto y hasta donde se tenía conocimiento no había denuncias penales o administrativas interpuestas por los manifestantes.



Recordó que el agente suspendido tiene derecho de audiencia y que la intención es aclarar si hubo o no uso excesivo de la fuerza.