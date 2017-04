En bancarrota Hospital de Green Valley; no cerrará sus puertas

NOGALES, Sonora(GH)

El Hospital de Green Valley solicitará declararse en bancarrota, informó su director general, John Matuska.



A menos de dos años de haber abierto, Matuska declaró al Daily Star que la intención es fortalecer financieramente al hospital para lograr el éxito a largo plazo.



Detalló que los documentos serán presentados en la Corte federal de Bancarrota en Tucson, en los que se presenta una reestructuración de la deuda.



Aclaró que el proceso no afectará las operaciones diarias del hospital, que cuenta con alrededor de 300 empleados, además de que no se prevén despidos.



"Esto es simplemente un paso para ser sustentables; tenemos que reorganizar nuestras finanzas y aliviar algo de la carga de la deuda. El capítulo 11 de bancarrota es el camino más claro y rápido hacia la salud financiera de Green Valley", explicó.



Se espera que el proceso entre cinco a seis meses.



ENDEUDADOS



Según el archivo del Daily Star, el costo de las 49 camas de hospital fue de alrededor de 79 mdd, cuando la regla general es que cada una cueste alrededor de un millón de dólares.



"Algunos de los préstamos que tenemos tienen tasas de interés muy altas que nosotros no podemos afrontar", indicó Matuska, "y encima de eso nos golpean con esta evaluación del hospital".



La evaluación es una cuota que los hospitales de Arizona pagan como parte de la restauración y expansión de la cobertura de Medicaid para adultos sin hijos en Arizona, la cual ocurrió en el 2014, antes de que el hospital de Green Valley fuera abierto.