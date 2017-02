Arrollan a hombre al salir de su casa en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Con múltiples lesiones fue hospitalizado un hombre que fue arrollado cuando salía de su casa y las autoridades aún no determinan si el atropellamiento fue intencional por parte del responsable que se dio a la fuga.



El hombre afectado fue Fernando O.G., quien fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja y trasladado a la clínica del Seguro Social donde fue diagnosticado de lesiones que tardan más de quince días en sanar.



De acuerdo con informe de Tránsito Municipal fue a las 18:52 horas cuando alertaron a la línea de emergencias que en la calle Atiles de la colonia Colinas del Sol se encontraba una persona herida por atropellamiento.



Las autoridades se trasladaron al nosocomio antes mencionado donde dialogaron con el herido quien les mencionó que el accidente ocurrió momentos antes cuando había salido de su domicilio.



La víctima relató que al ir caminando sintió un fuerte golpe por la espalda que lo proyecto al piso y que solo logró observar que lo había atropellado un vehículo pick up de color oscuro.



El responsable de los hechos se retiró del lugar y a gran velocidad con rumbo al Poniente de la ciudad hasta perderse de vista y de acuerdo con información oficial no fue localizado por las autoridades.