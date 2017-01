Nogales registra heridos de bala y accidentes viales

NOGALES, Sonora(GH)

Dos reportes de personas heridas de bala, al menos tres accidentes automovilísticos y un fallecimiento en una volcadura, fueron parte de los hechos ocurridos durante los primeros minutos de 2017 en Nogales.



El año empezó como tradicionalmente ocurre en Nogales, bajo el eco de disparos, ráfagas de fuego que se escuchaban principalmente en la zona Norte de la ciudad.



Apenas unos minutos después de la medianoche se reportó el caso de una persona baleada en una pierna, en hechos ocurridos en la colonia Buenos Aires.



"Manifiesta que lo iban correteando y le pegaron un balazo en la pierna, pero no supo decir quién le disparó", platicó una fuente oficial.



Poco después hubo otro reporte de persona baleada, pero hasta entonces no se confirmaba en qué circunstancias se lesionó a la persona; si se trató de una agresión o una bala perdida.



Personal de Tránsito Municipal dio a conocer que también hubo al menos tres accidentes automovilísticos, entre ellos, un choque en la colonia San Carlos contra la protección de un poste, donde sólo hubo daños.



El caso más trágico ocurrió pero ya en la mañana, poco después de las 09:00 horas cuando dos jóvenes de 26 años circulaban por el periférico Oriente y casi al llegar al entronque con la colonia San Miguel se volcaron.



Viajaban en exceso de velocidad un auto marca Honda, tipo CRV, color negro.



El fallecido fue identificado como Jonathan Antonio C. de 26 años, cuyos restos quedaron a unos metros del auto.



Y resultó lesionado Leonardo C.C., de 26 años, quien fue trasladado al Hospital General.