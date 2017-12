Le dan un cigarro con "crystal" y vaga en la calle por meses

NOGALES GH(GH)

"Cuando me bajaron de la Van (vehículo de deportación) que estaba en Nogales se me borró todo y me dieron muchas ganas de correr, empecé a correr descalzo por todo Nogales, sin consumir drogas anduve como por diez días", expresó Manuel.



El joven tiene 19 años y tras ser deportado de Estados Unidos no recuerda con exactitud qué pasó, ya que por meses su mente divagó y ayer se encontraba internado en el Centro de Internación para Adictos y Alcohólicos en Rehabilitaciónn (Ciaar).



Vivía en Tucson, Arizona, pero por una multa de tránsito se le detuvo y al ver que ya había sido deportado un año antes y era indocumentado, debió purgar 75 días en prisión para posteriormente ser de nuevo deportado por la frontera de Nogales.



Yolanda Rocha González, directora del Centro de Integración para Alcohólicos y Adictos en Recuperación (Ciaar), confirmó que el joven no era un adicto a las drogas.



Agregó que lo que han indagado es que tras fumar un cigarro, aparentemente revuelto con metanfetamina, sufrió un daño cerebral que lo llevó a vagar por días en la calle en un estado sicótico y sufriendo alucinaciones por meses.



"Yo llegué y no sabía ni dónde estaba, qué había pasado porque salí el 4 de julio (prisión de Estados Unidos por cargos de migración) tuve un incidente cuando salí, caí a la cárcel en el C4 y seguí cayendo, tenía como problema mental, no se por qué, no estaba consumiendo drogas", aseguró.



Manuel recuerda que se acordaba mucho de un niño con quien vivió y que incluso platicaba con un primo que ya está muerto.



"Me acordaba mucho de un niño que tenía con una relación, pensando que había fallecido, no sépor qué la estaba buscando en todo Nogales caminando, no estaba consumiendo nada y cuando me aliviané, que capté, dije: ¿Qué estoy haciendo?



Está confundido



El joven trata de atar cabos con lo sucedido, ya que desde que estuvo en prisión su estado mental comenzó a colapsar y cuando lo deportaron empezó su verdadera pesadilla.



"Cuando estaba en la cárcel has de cuenta que falleció un sobrino mío, me llevaron a un cuarto, recuerdo que traía mucho coraje.



"Pateaba mucho la puerta, cuando pateé quebré una ventana y me llevaron a un cuarto (aislamiento) donde ponen a los locos", dijo.



"Me golpeé mucho la cabeza, rodaba, me golpeaba mucho la cabeza", platicó.



Pese a su estado estaba consciente, platicaba por teléfono con su familia y hasta tenía planes con una joven de irse a trabajar a la ciudad de Guadalajara.



"Me tenían aislado, no tenía comunicación con nadie, por dos meses, ya cuando llegué aquí no sabía ni donde estaba, no me acordaba de mi familia, de repente se venía a la mente mi hermana, mi amá", recordó.



Camina por días



Tras ser deportado, un 4 de julio, según asegura, empezó a correr por varios días, andaba descalzo en las calles y sólo recuerda que en varias ocasiones lo mandaron a la cárcel.



"Sentía que una persona estaba muerta, un niño, porque me tatué el nombre de ese niño y me tatué varios, eso me afectó mentalmente, me acordaba mucho del niño", como que me traumé", dijo.