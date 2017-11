La leyenda del soldado Pedro Blanco en Nogales

NOGALES(GH)

Sobre el soldado Pedro Blanco se han tejido varias leyendas, pero una se sigue contando en algunas casas de Nogales.



Dicen que Pedro Blanco fue asesinado después de un pleito cuando jugaba a las cartas en un domicilio ubicado en la calle Vázquez y avenida Obregón.



El historiador Alberto Suárez Barnett relató que fue alrededor de 1910 cuando el militar Pedro Blanco perdió la vida.



En aquel tiempo el cuerpo sin vida del soldado fue encontrado en el canal del Arroyo Los Nogales y su muerte causó consternación en la población, que para esos tiempos de menos de 10 mil habitantes.



El suceso violento no se dejaba de platicar entre la gente, y no pasó mucho tiempo cuando al soldado muerto se le empezaron a atribuir distintos milagros, iniciando así una historia que se convirtió en leyenda urbana.



Suárez Barnett manifestó que la historia de Pedro Blanco es similar a la de Juan Soldado, otro militar de Tijuana a quien se le adjudicaba de igual manera hacer milagros y cuya tumba está en la ciudad de Tucson, Arizona.



De Pedro Blanco no hay registros oficiales, se desconoce de dónde era originario y detalles de su vida, pero alcanzó tanta notoriedad que fue venerado por décadas por personas que aseguraban que hacía favores.



El historiador nogalense aseguró que todavía hace menos de 10 años, antes de que se agudizara la violencia en Nogales y todo México, había personas que rendían tributo al militar fallecido.



"Le llevaban flores, ofrendas, pintaban su tumba y le hacían arreglos de manera constante, era una especie de santo para muchas personas, y ahora sólo queda como testigo su tumba abandonada", recordó.



Entrando al Panteón del Rosario, a unos cuantos metros hacia la derecha, está la tumba del militar Pedro Blanco, quien luego de su muerte se convirtió en un santo milagroso.



Un barandal ya dañado con el paso del tiempo limita la lápida deteriorada y una cruz blanca donde apenas se alcanza apreciar el nombre de Pedro Blanco es el único testimonio que queda de quien fuera considerado un santo.