Identifican a fallecido en accidente en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Trágico percance automovilístico donde dos autos pick up chocaron de frente a las 13:30 horas dejó como saldo una persona muerta y tres más con lesiones de gravedad, en hechos ocurridos rumbo al Sur de la ciudad.



En el fatal accidente, y de acuerdo con informes preliminares de las autoridades, falleció el de nombre César E., quien viajaba de acompañante en el auto pick up Dodge Ram, color blanco, con placas BLC0531 de Arizona.



Con fracturas y lesiones graves fue hospitalizado el conductor del auto antes mencionado quien fue identificado Arturo Vega, de 46 años de edad, el cual fue recatado por Bomberos del interior del pick up colisionado.



También resultaron heridos de gravedad los pasajeros del pick up Toyota Tacoma, de color blanco, con placas de Arizona, siendo los de nombres Enrique Mireles y Mario Marín Muñoz, de 40 y 41 años respectivamente.