Entrenarán a "La Negra" par a convivir con felinos

NOGALES, GH(GH)

"La Negra", la perrita "extraditada" a México será entrenada para ver si puede convivir con gatos, aseguró Elsa Morales Benítez, presidenta de la asociación civil Nogalenses en Pro de los Animales.



Indicó que la perrita criolla iniciará la semana entrante un entrenamiento para ver qué tan posible es que acepte a los felinos.



"Para demostrarle a los vecinos que con una terapia hubiera sido suficiente, sin necesidad de haberla alejado con su familia", platicó.



La presidenta de NPA dijo que es imposible que el animalito pueda retornar con su familia a Nogales, Arizona, ya que los antiguos dueños enfrentarían consecuencias legales como multa e incluso prisión.



Reveló que hay dos personas interesadas en adoptar a la perrita, pero que primeramente trabajarán en entrenarla.



Incidentes binacionales



"La Negra" es una perrita que se volvió noticia al tener que ser "extraditada" a México luego de que un juez le perdonara la vida pero ordenara, de acuerdo con Morales Benítez, que saliera de Arizona tras matar dos gatos al invadir propiedad privada.



Pero no es el único incidente binacional registrado, ya que sobre todo en temporada de festividades, cuando detonan fuegos pirotécnicos hay perros asustados que cruzan la línea al escuchar los explosivos.



"Hemos encontrado perros de raza fina queriendo cruzar la línea; una vez por la garita cruzó un pastor alemán hace dos años y era de un policía, se le brincó el cerco por las detonaciones de los cuetes", recordó.



Morales Benítez añadió que regularmente los animales se cruzan entre los carriles vehiculares y que también ocurrió el caso de un dálmata propiedad de un comerciante local que asustado quería cruzar a Estados Unidos.



La presidenta de NPA dijo que los reglamentos de control animal en Estados Unidos son un ejemplo a nivel mundial y que un incidente como la "extradición" del animalito nunca pensó que causaría tal efervescencia mediática.



"La perrita resguardada en el patio trasero en una casa en la colonia Granja, es muy buena y come junto con los demás perros. Queremos darle la calidad de vida que le estaban dando, por el dolor que dejó con la familia, tenían tres años con ella, ahorita la vamos a dejar descansar no cumple la semana que pasó esto".