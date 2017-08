Lluvia monzónica envuelve a Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Con una precipitación de 51 milímetros se suscitó ayer la tercera lluvia eléctrica consecutiva en Nogales que ocasionó de nuevo los vehículos varados en encharcamientos, inundaciones, deslaves y hasta el rescate de pasajeros.



Guillermo Vázquez Michel, director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), informó que fueron dos lluvias que entraron de forma simultánea a la frontera por la zona Sur y Oriente.



"Fue mucha agua según los registros que tenemos 51 milímetros de precipitación más de la que cayó el domingo pasado que fue de 43 y en esta ocasión se volvieron a presentar los mismos problemas.



"Principalmente la inconciencia de conductores de taxis y camiones urbanos que ponen en peligro a los pasajeros al intentar cruzar arroyos, se rescataron a pasajeros en autos de alquiler en diferentes sectores", señaló.



En Colinas del Yaqui, avenida Tecnológico y 5 de Febrero grupos de auxilio tuvieron que rescatar a las personas que viajaban en trasportes públicos.



El jefe de Protección Civil manifestó que en esta reciente lluvia no se registraron lesionados, pero sí casos de inundaciones en comercios de la avenida Obregón, deslaves en cerros y bardas de llantas derribadas en sectores de la periferia.



EN AGUA PRIETA



Una lluvia que duró 25 minutos se registró en Agua Prieta sin provocar daños, ya que el aguacero ocurrió por sectores.



El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Aarón Menchaca López, informó que la precipitación fue de 15 milímetros que inició a las 16:00 horas.



Exhortó a evitar caminar por las vialidades donde corren las aguas broncas.



Temen que lluvias destruyan su casita

Por Jesús Palomares



Navojoa.- Con temor e incertidumbre vive Concepción Duarte Núñez, de 70 años, en una pequeña vivienda improvisada con cobijas y hule negro en el que resguarda a sus seis nietos a los márgenes del río Mayo.



"Con las lluvias pasadas se nos mojó lo poco que teníamos, los techos de cartón salieron volando", abundó, "tenemos miedo porque faltan más lluvias".



Aunque en tiempo de lluvia ella y sus nietos pasan las noches en vela sacando el agua de su hogar, la vecina lo toma con humor.



"Deja de llover afuera y sigue adentro de la casa", rió, "a donde nos vamos a meter, tenemos que aguantar".



Uno de sus hijos, dijo, es albañil pero no todos los días hay trabajo por lo que tiene que buscar el sustento pescando en el río o en algunos canales.



"Tampoco tenemos agua, tengo que ir por ella en cubetas aquí como a 250 metros, pero ya me duelen los brazos", manifestó, "el servicio no lo podemos contratar porque no nos alcanza el dinero".



Pese a las recomendaciones de personal de Protección Civil a las personas que viven cerca del río o arroyos, Concepción aseguró que ya han sufrido inundaciones.