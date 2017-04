Crece cruce de niños migrantes por Yuma

NOGALES(GH)

Mientras en el sector Tucson, Arizona, cae un 28% el arresto de menores migrantes no acompañados, en el de Yuma aumenta en un 32% en comparación con el año anterior.



De acuerdo con registros del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), la migración de menores migrantes en la región de Yuma, Arizona, va a la alza.



Este año fiscal, entre octubre de 2016 y febrero de 2017, van mil 737 menores no acompañados que son detenidos en contraste con los mil 320 documentados en ese mismo periodo pero del año pasado.



En el caso del sector Tucson, Arizona, que agrupa ciudades como Nogales, Tucson y Douglas, además de Sonoita por citar algunas, entre octubre de 2016 y febrero de 2017 se capturaron a 2 mil 86 menores.



En ese mismo periodo pero del año anterior sumaban ya 2 mil 916, es decir 28% que los casos documentados



A nivel nacional, la tendencia de menores migrantes no acompañados que son detenidos, tiende a la alza rebasando en un 17% a los registros del año fiscal anterior.



En esos seis meses contabilizados del año fiscal 2017 sumaron 27 mil 591 menores detenidos contra 23 mil 485 casos pero del año anterior.



Encabeza la lista



La mayor parte de los niños migrantes detenidos este año en la frontera con México han sido originarios de Guatemala, el segundo sitio El Salvador, Honduras en tercero y México en el cuarto sitio.



Reciben a menos migrantes por Altar



Altar.- Para sorpresa de quienes laboran en el Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (Ccamyn), el flujo de migrantes que acuden a este lugar permanece bajo respecto a otros años, indicó Sara Abdala Manríquez.



A la fecha atienden por día entre 11 y 27 viajeros, principalmente de Centroamérica y Sur de México, señaló la administradora del lugar, cuando en otros años a la fecha ya atendían por día a 35 migrantes aproximadamente.



Dijo desconocer las causas de este fenómeno, pues puede ser multifactorial o puede que simplemente se haya retrasado y los próximos días se vea el flujo migratorio de otros años.



Ante esta situación es inevitable pensar en que las políticas migratorias de Trump, presidente de los Estados Unidos, estén desincentivando la migración ilegal, aceptó, aunque puede haber muchos otros factores como clima, nuevas rutas de migración, entre otras.