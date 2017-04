Descartan cónsules redadas migratorias

REDACCIÓN (GH)(GH)

Cónsules de México, El Salvador y Guatemala en Arizona descartaron la realización de redadas migratorias a familias de inmigrantes y coincidieron en un flujo migratorio "tasa cero".



Ricardo Pineda Albarrá, cónsul de México en Tucson, Arizona, dijo en información generada en Tucson, Arizona, que en esta ciudad, no ha habido tales redadas, sino algunas acciones hacia personas que contaban con antecedentes criminales.



Aunque reconoció que se han dado casos específicos donde las autoridades estadounidenses migratorias han tenido una acción rápida y poco coordinada.



Carlos de León, cónsul de Guatemala en Arizona, entidad donde se estima que viven unas 4 mil personas de esa nacionalidad, descartó la realización de redadas en Tucson.



"No se ha tenido noticia a nivel nacional; los cónsules de Guatemala tenemos watsapp y rápidamente nos enteramos de cualquier caso; hoy hubo redada en Seattle, Washington se verificó y eran ocho guatemaltecos, 46 detenidos todas las personas con historiales delictivos", dijo.



"Otra redada en Los Ángeles, eran tres guatemaltecos con historial delictivo, no podemos catalogar que haya una redada", consideró.



Germán Banacek Álvarez Oviedo, cónsul general de El Salvador en Arizona y Nuevo México, destacó que en Arizona hay unos 15 mil compatriotas y que no han tenido estadísticas alarmantes de estas con sus connacionales.



"Estamos en constante vigilancia de que se respeten derechos de nuestra gente, saliendo de aquí voy al centro detención de Eloy; hemos estado en Nuevo México y estamos trabajando arduamente para que eso no se de", expuso.



FLUJO MIGRATORIO TASA CERO



Los cónsules coincidieron además en un flujo migratorio a la baja; el cual es considerado como "tasa cero", es decir es mayor el número de deportados o repatriados que el de personas que ingresan a Estados Unidos.



"En los últimos años ha habido una cantidad a la baja; expertos generalizan la problemática migratoria diciendo que estamos en tasa cero, que es más las personas que salen que las que entran", expuso el cónsul de México en Tucson.



El cónsul de Guatemala coincidió argumentando que entre los factores podría estar el de un "reacomodo", donde las personas y "coyotes" aguardan a ver qué sucederá.



"Un acomodo de saber qué es lo que va a pasar. Pueden ser tácticas de coyotes en Guatemala, de decir a la gente no se vayan porque no sabemos qué puede pasar, mejor esperemos un mes, dos meses, si todo sigue igual, me lo llevo en un par de meses", consideró.



El cónsul de El Salvador agregó que hay factores como los programas que se desarrollan en los países donde dan apoyo a los retornados y buscan generar otro tipo de ambiente con oportunidades para disminuir la migración.