Cae migración de niños no acompañados en un 28%

NOGALES, SONORA

La migración de menores no acompañados por esta región fronteriza se desplomó este año; donde registros indican una baja del 28% en comparación con el año anterior.



De acuerdo con registros del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), entre octubre de 2016 y febrero de 2017 se capturaron a 2 mil 86 menores en el sector Tucson.



En ese mismo periodo pero del año anterior sumaban ya 2 mil 916, es decir 28% que los casos documentados



Pero este fenómeno no se vive en el otro sector de la frontera Sonora-Arizona como es el de Yuma, donde la migración de menores migrantes tiende a la alza.



Este año fiscal, entre octubre de 2016 y febrero de 2017 van mil 737 menores no acompañados que son detenidos contra mil 320 documentados en ese mismo periodo pero del año pasado.



A nivel nacional, la tendencia de menores migrantes no acompañados detenidos, tiende a la alza.



La mayor parte de los niños migrantes detenidos este año en la frontera con México han sido originarios de Guatemala, el segundo sitio El Salvador, Honduras en tercero y México en el cuarto sitio.