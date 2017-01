Aprehensión de inmigrantes disminuye en Arizona: PEW

NOGALES, Arizona(GH)

En sólo siete años, el número de inmigrantes indocumentados en Arizona descendió de 500 mil a 325 mil, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigaciones PEW.



En el estudio con datos censados en 2014 se indica que aproximadamente el 81% de ellos son mexicanos.



En 1990, cuando se estimaba que en Arizona había 90 mil personas no autorizadas para permanecer en el país, la presencia de indocumentados fue creciendo durante quince años.



En 1995 alcanzó los 160 mil y para el año 2000 sumaban ya 350 mil.



La tendencia a la alza continuó para el año 2005 alcanzando los 450 mil y el número más alto en los últimos 24 años fue en el 2007 cuando se calculaba la presencia de 500 mil personas indocumentadas o no autorizadas para permanecer en el estado norteamericano.



Fue entonces que el número fue decreciendo y para el 2008 había 400 mil y para el 2010 el número llegó 325 mil, según los cálculos del Centro de Investigaciones PEW.



En el 2012 calculaban 300 mil y para el 2014 el aumento fue hasta colocarse en los 325 mil.



Nivel nacional



Arizona ocupa el noveno sitio de los estados de la Unión Americana con más personas no autorizadas, pero de esas nueve entidades es el estado que más porcentaje de mexicanos alberga entre esa comunidad indocumentada.



El número uno es California donde se estimaban 2.35 millones de personas, de las cuales un 71% son mexicanos.



Le sigue Texas con 1.65 millones y también un 71% de ellos mexicanos, para después pasar a Florida que alberga 850 mil personas, pero de ellas solo un 19% originarias de México.



Actualmente en los Estados Unidos se estiman 11.1 millones de personas no autorizadas para permanecer en el País.



Fuerza de Trabajo



A nivel nacional, la fuerza de trabajo por personas indocumentadas se estima en un 5%; en el caso de Arizona representa el 6.6% y en California el 9%.



En el 2014, la mano de obra civil de la nación constaba de unos 133 millones de trabajadores estadounidenses (83% del total); 19.5 millones de trabajadores inmigrantes legales (12%) y 8 millones de trabajadores inmigrantes no autorizados (5%).



El 92% de los inmigrantes no autorizados tienen entre 18 y 64 años de edad, comparado con el 60% de la población nacida en los Estados Unidos y el 76% de los inmigrantes legales.