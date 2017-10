México pierde dos lugares como sitio para hacer negocios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

México cayó dos lugares en el ranking Doing Business 2018 del Banco Mundial que mide la facilidad para hacer negocios a nivel global.



De acuerdo con el ranking, México se ubicó en el sitio 49 de las 190 naciones analizadas mientras que el año pasado se encontraba en el lugar 47.



La calificación obtenida por México fue de 72.27, es decir 0.18 puntos más que en 2016.



De acuerdo con el Doing Business 2018, México mejoró su calificación en apertura de empresas, obtención de permisos de construcción y obtención de electricidad.



Mientras que hubo un retroceso en registro público de la propiedad, pago de impuestos y resolución de insolvencia.



Los indicadores que no cambiaron fueron los relacionados con obtención de crédito, protección a inversionistas minoritarios, comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos.



A pesar de perder posiciones, México es el mejor posicionado de América Latina al encontrarse por encima de Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina y Brasil.