Sener descarta desabasto y aumento de precio de gasolina por "Harvey"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que no habrá desabasto de gasolina en México por los daños que el huracán "Hervey" causó a la refinería de Texas, de donde se importa combustible al País.



Entrevistado después de participar en un foro sobre Seguridad Nacional, organizado por la Presidencia de la República, el funcionario afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tomó previsiones y tiene suficientes reservas de gasolina para satisfacer la demanda para los próximos 15 días.



"No va a haber escasez. Segundo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un mecanismo de amortiguamiento para evitar alzas desmesuradas en los precios de los combustibles", aclaró.



En caso, dijo, que hubiera un aumento en los precios, sería de algunos centavos y no mayor.



"Es importante decir que no va a haber escasez de gasolinas en México porque en redes sociales están exhortando a la gente a hacer compras de pánico, eso no es correcto porque hay combustible suficiente", puntualizó.