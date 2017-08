Pobreza en México ha disminuido, dice Coneval

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México, 53 millones 418 mil personas viven en condiciones de pobreza, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



Datos de la evolución de la pobreza señalan que entre 2014 y 2016 la pobreza bajó de 55 millones 341 mil 600 personas a 53 millones 418 mil personas, lo que representa una disminución de 1.9 millones de mexicanos. Del total, en 2014 existían 11 millones 442 mil pobres extremos y para 2016 la cifra se redujo a 9 millones 375 mil personas.



Según el Coneval, el año pasado se registraron 21.4 millones de personas que tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, esto es, que sus ingresos no son suficientes para adquirir los productos de la canasta alimentaria, cuyo valor fue de 979.42 pesos para las zonas rurales y de mil 369.67 pesos en las ciudades.



El Coneval define a la pobreza cuando una persona tiene al menos una carencia social entre los seis indicadores que son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, de seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, así como servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.



Los cinco estados que concentran la mayor cantidad de población en pobreza son: Estado de México, con 8 millones 230 mil; Veracruz, 5 millones 49 mil; Chiapas, 4 millones 114 mil; Puebla, 3 millones 728 mil; y Oaxaca, 2 millones 847 mil personas.



A nivel nacional sólo cinco estados aumentaron su población en condiciones de pobreza entre 2014 y 2016, los cuales son: Veracruz con un incremento de 9%; Oaxaca, 6.9%; Tabasco, 5%; Chiapas, 3.9%, y Campeche con alza de 3.6%.



En cuanto a las carencias sociales, el Coneval afirma que el acceso a la seguridad social es la mayor carencia entre la población mexicana, con 55.8%, es decir, 68.4 millones de mexicanos, en tanto que 24.6 millones de personas no cuentan con suficiente acceso a la alimentación, y 23.7 millones no tienen servicios básicos en sus viviendas.



El organismo agrega que 21.3 millones de mexicanos tienen rezago educativo, mientras que 19.1 millones no cuentan con acceso a los servicios de salud, y 14.8 millones no tienen calidad y espacios en su vivienda.



El informe advierte que “pese a la reducción de la pobreza entre 2014 y 2016 y de contar en 2016 con el porcentaje más bajo del periodo, el número de personas en pobreza creció entre 2010 y 2016”; el aumento fue de 605 mil 131 individuos.



Al presentar la Evolución de la Pobreza 2010-2016, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval informó que no basta con tener un periodo de reducción de la pobreza, sino que esta disminución debe ser sostenida: “A largo plazo, el gran reto de la política social es que haya mayores ingresos”, demandó.



Explicó que aunque hubo una reducción de la pobreza entre 2014 y 2016, en los últimos seis años la pobreza aumentó en más de 600 mil personas: “En los últimos seis años hemos tenido un crecimiento poblacional que aunado con un desempeño económico complicado de punta a punta ocasionó un crecimiento de la pobreza, la reducción observada entre 2014 y 2016, no logró revertir el crecimiento de la pobreza en número de personas en los últimos seis años”, señaló.



Detalló que la reducción de la pobreza que se observó en los últimos dos años se debe en gran parte al bajo nivel de la inflación, no obstante, advirtió que el aumento de este indicador representa un “foco amarillo que podría comerse el avance que se registró en los últimos años”.



Aseveró que no basta con tener un periodo de reducción de la pobreza, sino que esta disminución debe ser sostenida: “A largo plazo, el gran reto de la política social es que haya mayores ingresos”, dijo.



Hernández Licona destacó que en el combate de la pobreza aún existen retos importantes como lograr un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido, propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales, abatir las desigualdades regionales y entre grupos de población, así como reducir los niveles de inflación.