Detienen a supuesta novia de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta tarde, la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo a la presunta ex pareja sentimental del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, quien fue funcionaria en el gobierno del ex priista en el área de la construcción de escuelas.



De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, Xóchitl Tress fue detenida en los límites de Nayarit y Jalisco al llegar a un lujoso conjunto urbano.



Se conoce la versión de que esta misma noche podría ser trasladada a Veracruz donde presuntamente tiene una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.



Hasta este momento, la Fiscalía General de Veracruz no ha proporcionado información al respecto.



Xóchitl Tress figura en la investigación contra el ex gobernador de Veracruz.



De acuerdo con la investigación, Duarte habría hecho regalos a esta mujer, entre los que se menciona un departamento y una camioneta de lujo.