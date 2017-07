Afirma Trump que bajó migración a México, según le dijo EPN

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Donald Trump afirmó que Enrique Peña Nieto lo llamó para decirle que el cruce de personas de manera ilegal hacia México de Belice y Guatemala es muy bajo debido a su dura política migratoria.El diario Reforma señala que el presidente de los Estados Unidos tomó como un cumplido la llamada que le hizo el mandatario mexicano.“Incluso, el presidente de México me llamó -dijeron (sic) que en su frontera sur hay menos gente llegando porque saben que no van a pasar a través de nuestra frontera, lo que es el cumplido definitivo”, dijo el magnate estadounidense al inicio de una reunión con todo su gabinete.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes durante un evento en el Colegio Comunitario de Suffolk, en Long Island, que con su dura política migratoria le ha hecho "un gran favor" a México al afirmar, sin dar cifras, que el flujo de migrantes ilegales provenientes de Centroamérica ha disminuido.En lo que respecta a la "frontera Sur de México, les hicimos un gran favor, créanme.Ya tienen muy poco tráfico porque (los migrantes) saben que no van a poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos", dijo el mandatario sin dar sustento a sus declaraciones.Trump, incluso, afirmó que las detenciones de migrantes ilegales "en la frontera bajaron un 78%" y aseguró que "bajo anteriores administraciones", estos no hacían más que subir."De hecho si bajaban un 1% decían que era una gran cosa, y ahora nosotros tenemos un descenso de 78%", dijo Trump sin citar de dónde provenían sus cifras.