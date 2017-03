Registra el peso un glorioso marzo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Dicen que febrero loco y marzo otro poco, pero eso no sucedió en los mercados, particularmente con el peso mexicano, que tuvo su mejor marzo en la historia.



Lejos quedaron aquellos tuits del presidente estadounidense, Donald Trump, que llevaron a la moneda mexicana a perder terreno frente al dólar a principios de año y que auguraban un 2017 más que complicado.



Sin embargo, en el tercer mes del año, la divisa nacional fue la que mejor comportamiento observó entre las monedas emergentes.



Durante marzo, el peso le ganó terreno al dólar como nunca lo había hecho. Al cierre de tercer mes del año, la cotización del dólar interbancario se ubicó en 18.72 pesos, lo que significó un retroceso de 6.81% (1.36 pesos) respecto al cierre de febrero pasado, el mejor desempeño mensual de la divisa mexicana de la que tenga registro Banco de México.



Durante febrero y marzo, la falta de organización de la nueva administración de Trump y el uso de un lenguaje más conciliador en relación con el Tlcan redujo el nerviosismo que se había acumulado desde las campañas electorales, pues el actual presidente de Estados Unidos había acusado a México desde 2015 de ser un problema para su país en materia comercial y migratoria, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de banco Base



El peso también recuperó terreno después de que en México la Comisión de Cambios (integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México) anunció la implementación de un programa de coberturas cambiarias no entregables, equivalente a vender dólares en el mercado de futuros, pero sin erosionar las reservas internacionales.



Del programa que consta en coberturas por hasta 20 mil millones de dólares, sólo se han subastado mil millones, por lo que la señal para el mercado es que las autoridades tienen las herramientas necesarias para frenar una depreciación desordenada del peso frente al dólar.



Gabriela Siller dice que históricamente marzo ha sido un mes de apreciaciones para el peso y esta ocasión no fue la excepción. El peso se ha apreciado durante marzo en 10 de los últimos 13 años, mostrando una apreciación mensual promedio de 1.85% desde 2005, incluyendo el desempeño del último mes.



Hacia adelante existe la posibilidad de que el peso continúe recuperando terreno pues Banco de México continúa mostrando una postura restrictiva para que la inflación muestre convergencia hasta su objetivo del 3%.



Banxico ha subido su tasa de referencia en dos ocasiones durante el año por un total de 75 puntos base a 6.50%, acumulando un incremento de 350 puntos base desde diciembre de 2015.



Durante abril se espera que el peso se mantenga más estable debido a que no hay anuncios de política monetaria y tampoco hay eventos relevantes que puedan modificar significativamente la paridad peso-dólar.